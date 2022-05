‘Transfer-Ido’: empresária denuncia golpe no PIX e viraliza

Da Redação

Uma empresária viralizou nas redes, após uma tentativa de golpe do PIX virar meme entre os internautas. A mulher só não caiu na enrascada, porque a pessoa que tentou enganá-la fez uma montagem extremamente grosseira.

O print da confirmação de pagamento mostrava o que deveria ser a transferência de um valor de R$3,2 mil. No entanto, a operação nunca foi efetivada, mas, sobre o botão de "Transferir", a pessoa acrescentou um "Ido". “Gente, agora eu estou rindo, mas na hora eu fiquei muito nervosa!”, disse Jéssica Rodriguez, a destinatária do dinheiro ‘Transfer-Ido’.

fonte: Reprodução

Jéssica, além de proprietária de uma loja on-line de roupas, também é nutricionista. A jovem comemorou quando recebeu, pelo direct do Instagram, um pedido grande no total de R$3,2 mil. "Estranhei, mas fiquei muito feliz", contou a mulher à reportagem do g1. “Foram peças variadas, a maioria jeans, que são as mais caras da minha loja”, lembrou.

Conforme Jéssica, o comprador também possuía uma loja on-line, mas não quis pagar adiantado, alegando ser um valor muito alto. Os empresários combinaram, então, que o dinheiro seria pago no dia da entrega.

Nesta quarta-feira (25), dia da aguardada entrega, Jéssica enviou o pedido através de um motorista de aplicativo. “Chamei o Uber, mandei foto... tudo ao vivo: ‘Estou despachando agora, o Uber é esse’. E ele falou que na metade do caminho faria a transferência”, narrou o ocorrido.

Quando as roupas já estavam em trânsito, o comprador começou a dar desculpas de lentidão no banco, instabilidade no sistema e, até mesmo, problemas no celular. “A foto tá carregando. Desculpa, meu cel é muito travado. iPhone 6, sabe como é”, escreveu.

Desconfiada da situação, Jéssica alertou o motorista. “Se eu não te der o OK, não entrega, porque eu tô achando que é golpe!”. No entanto, um primeiro print chegou. “Tela preta! É golpe, né?”, reclamou a empresária. “Aí ele me mandou o print que viralizou", contou a nutricionista.

Jéssica, então, mandou o motorista voltar ao perceber que foi vítima de uma tentativa de golpe. “Se ele faz uma montagem direitinha, eu poderia achar que era instabilidade do banco”, pontuou.

Depois disso, o comprador desapareceu. “As pessoas querem que eu divulgue e estão querendo saber a todo custo quem é, mas a loja não existe mais. O perfil sumiu e não tem nem sinal de fumaça”, contou a mulher ao g1.





Fonte: Informações do g1.