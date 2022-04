Trajetória de excelência: English Universe, escola de inglês

Da Redação

Imagine sair do Brasil e ir morar na capital da Inglaterra, falando só o básico do idioma - aquele bom e velho "to be" ensinado na escola e algum vocabulário de filmes... Foi na necessidade de aprender inglês de forma urgente e prática, que Thiago Gonçalves e Tatiana Silveira descobriram o Método Callan - adquirindo fluência rapidamente e viabilizando a experiência no exterior!

Esse é o começo da história da English Universe, escola de inglês criada em 2015 pelo casal já tendo retornado de Londres, em Minas Gerais. Com investimento inicial de R$17.000,00 e apenas 6 alunos em uma pequena sala comercial em Governador Valadares, a empresa começou suas atividades - o desejo de empreender e de difundir no Brasil essa metodologia de aprendizagem tão eficiente e inovadora, que permite falar inglês fluente até 4x mais rápido, rendeu frutos.

Não demorou muito, a expansão já se concretizava e o negócio só crescia. Atualmente, entre as modalidades presencial e online, a escola conta com mais 18.000 alunos ativos, uma grande sede de infraestrutura completa e desdobramentos promissores para um futuro próximo: implementação de novas unidades e a chegada a outros lugares, como Rio de Janeiro e São Paulo - bem como um polo próprio com agência de viagens e suporte para intercâmbios.

"Podemos dizer com muito orgulho que a English Universe é um nome já consolidado no mercado, são 7 anos de atuação e milhares de alunos incorporando a língua inglesa para mudar suas vidas em tempo real. Aqui, centralizamos a prática do falar inglês. O foco é voltado para a conversação, o uso do inglês na vida real, um preparo para o cotidiano mesmo. A ‘Abordagem Natural e Comunicativa’ do Método Callan visa educar a mente a já ‘pensar em inglês’, em vez do processo de formular frases em português e ter que traduzir mentalmente antes de falar..." - diz Tatiana Silveira, sócia-fundadora.

Thiago Gonçalves, sócio fundador da escola, explica que as aulas são 100% em inglês, com turmas reduzidas, em ambiente imersivo, dinâmico e interativo - e a escola é credenciada, premiada e pioneira na região com a metodologia mais renomada do mundo. O time de professores é altamente capacitado, com nativos e portadores de certificações internacionais, profissionais sempre treinados e atualizados para promover o melhor do ensino. Diferentemente das escolas e cursos tradicionais, o jeito de fixar a aprendizagem é estratégico e incisivo, sem deixar de ser divertido e leve.

"Com o início da pandemia em 2020, investimos pesado em estrutura e preparo para o online, para nos adaptar às limitações do presencial. Plataforma EAD com software moderno e de fácil uso, aulas ao vivo e gravadas, permitindo ao aluno estudar onde e quando quiser... E vem dando muito certo, com resultados incríveis, sem prejuízo algum em relação à sala de aula física. Alguns alunos, inclusive, até preferem a modalidade online, sabia? Isso permitiu que a English Universe crescesse para além do estado de Minas Gerais, hoje temos alunos em todos os lugares do Brasil." - completa Thiago.

