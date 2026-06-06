Tragédia: menino de 5 anos morre atropelado por caminhão dirigido pelo pai
Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para prestar atendimento no local da ocorrência, mas criança não resistiu
Uma tragédia vitimou um menino de apenas cinco anos em, na última sexta-feira (5), em José Boiteux, no estado de Santa Catarina. A criança morreu após cair de um caminhão em movimento e ser atropelada pelo próprio veículo, que era conduzido por seu pai, na Estrada Aldeia Plipatol, no bairro Barragem.
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O acidente ocorreu enquanto o homem dirigia o automóvel e, por circunstâncias que ainda devem ser esclarecidas, o garoto sofreu a queda da cabine, sendo atingido logo em seguida. As equipes de socorro foram acionadas rapidamente para prestar atendimento no local da ocorrência, mas a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e entrou em óbito.
A vítima foi identificada como Bernardo Balbino Boaventura, aluno da EscolaFrancisco Bertelli, que lamentou a perda por meio de uma nota publicada nas redes sociais. A fatalidade gerou forte comoção entre familiares e pessoas próximas, que lamentaram profundamente a perda precoce e publicaram homenagens afirmando que foi um imenso privilégio conviver com o menino. Agora, as autoridades competentes de trânsito e segurança devem investigar os detalhes do caso para elucidar como a queda aconteceu.