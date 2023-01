Tragédia: Guia turístico reage a assalto e é morto a facadas no RJ

Da Redação

A vítima retornava para casa após um dia de trabalho, por volta das 02 horas, quando foi surpreendido por duas assaltante

Um guia turístico foi morto a golpes de faca no centro do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (04). Identificado como Daniel Mascarenhas Xavier, de 31 anos, ele retornava para casa após um dia de trabalho, por volta das 02 horas, quando foi surpreendido por duas assaltantes em uma moto.

Câmeras de segurança flagraram a ação das mulheres, que chegaram apontando uma arma para a vítima. Em um primeiro momento, Daniel entrega seus pertences, mas depois tenta reagir ao assalto e entra em uma luta com as criminosas.

É nesse momento que a motorista do veículo sacou uma faca e atingiu o guia turístico com diversos golpe. Mesmo ferido, o guia turístico conseguiu se afastar das mulheres e chegou a pedir ajuda a um taxista e a pessoas que passavam pelo local.

Ninguém ajudou o homem. Um ciclista passa e se afasta, o taxista acelera com o carro e deixa a vítima para trás sem prestar socorro. Daniel morreu pouco tempo depois, próximo a um hospital, tudo indica que ele tentou chegar na unidade de saúde para receber atendimento.





O que diz a Polícia Civil

Os policiais civis do Rio de Janeiro estiveram no local do crime e conseguiram apreender o simulacro de arma de fogo e a faca usada no assassinato. Os objetos foram enviados à perícia.

A Polícia ainda coletou alguns depoimentos de testemunhas, afirmando que as mulheres diziam para as pessoas que se aproximavam que a vítima seria um criminoso e havia agredido a dupla.

Duas mulheres foram presas na tarde desta sexta-feira (06), por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

fonte: Reprodução





