Da Redação

Tragédia em Petrópolis: número de mortos chega a 44

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ir a Petrópolis (RJ) nesta sexta-feira (18). A visita é motivada pelos estragos causados por fortes chuvas na cidade da serra fluminense, que já deixaram ao menos 44 mortos, em contagem feita na manhã desta quarta-feira (16).

"Hora de solidariedade e ajuda às famílias impactadas pelas chuvas em Petrópolis RJ", publicou o ministro, declarando que o presidente "determinou mobilização de todos para ajudar". "Sexta ele estará conosco no local", destacou.

Bolsonaro, que deve voltar de sua viagem oficial à Rússia na madrugada da sexta-feira, já havia solicitado a seus ministros "auxílio imediato" à região. Em publicação no Twitter, o presidente afirmou ter pedido tanto a Marinho quanto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, apoio às vítimas.

De acordo com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), pelo menos 44 pessoas morreram em Petrópolis, após deslizamentos e alagamentos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde de terça-feira (15). Casas foram destruídas e carros foram arrastados pela água no município. Vários pontos do centro da cidade estão bloqueados e as aulas da rede pública foram suspensas.

fonte: Reprodução/TV Globo

Fonte: Estadão Conteúdo.