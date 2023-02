Tragédia: criança de 2 anos é baleada durante ação policial na Bahia

Da Redação

Investigações dirão se o tiro partiu de criminosos ou de policiais

Uma criança, de apenas dois anos de idade, foi baleada durante uma ação da Polícia Militar (PM), neste domingo (26), no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, capital da Bahia. O caso aconteceu na localidade conhecida como "Fonte do Capim".

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE). O menino precisou passar por cirurgia e não corre risco de vida, no entanto, não há mais detalhes sobre o estado de saúde.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia Territorial (DT) de São Caetano, que investiga se o tiro partiu de criminosos ou de policiais. Em nota, a PM informa que policiais da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) receberam uma denúncia de suspeitos de tráfico de drogas armados na localidade. Ao chegarem, trocaram tiros com o grupo.

Ainda conforme a PM, após o confronto, uma mulher foi encontrada com a criança baleada. Os suspeitos fugiram.





