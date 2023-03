Tragédia: acidente provocado por cachorro deixa dois mortos em Goiás

Da Redação

O acidente aconteceu nesta terça-feira (28)

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um grave acidente ser provocado por um cachorro nas proximidades do município de Iporá, cerca de 227 quilômetros da capital de Goiás. O motorista tentou desviar do animal e acabou capotando.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam dentro do veículo no momento em que o condutor perdeu o controle da direção, nesta terça-feira (28). Dois ocupantes morreram no local do acidente, e três foram socorridos com ferimentos.

Segundo os socorristas, o motorista e o passageiro do banco da frete já estavam foram do veículo quando as equipes chegaram. Uma pessoa, ainda com vida, estava presa no banco de trás do carro entre os dois corpos dos ocupantes que morreram.

Dois dos sobreviventes foram levados para um hospital de Iporá. O condutor do carro negou atendimento médico e preferiu ficar no local do acidente.





Fonte: Informações Metrópoles.

