Traficantes que enviavam cocaína em potes de whey protein pelos Correios são alvo da polícia

A droga era camuflada e selada dentro de embalagens de suplemento alimentar (whey protein) para tentar burlar a fiscalização

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação No Way para desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas que utilizava o sistema postal para remessa de entorpecentes a partir de Rondônia. Durante a ação, deflagrada nesta quarta-feira (07), os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão em Porto Velho.

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A cocaína era camuflada e selada dentro de embalagens de suplemento alimentar (whey protein) para tentar burlar a fiscalização de rotina e o raio-X dos canais de distribuição. Ao todo, foram apreendidos cerca de 80 kg de cocaína, que tinham como destino final os estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco.

As investigações começaram após a PF interceptar remessas suspeitas postadas em agências dos Correios em Porto Velho. As diligências permitiram mapear toda a estrutura do grupo, que envolvia a aquisição do entorpecente na região de fronteira de Rondônia, a preparação com adulteração das embalagens de whey protein para acondicionamento hermético da droga e a logística de postagem fracionada em diferentes agências dos Correios para diluir o risco de apreensão.

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"Todo o material apreendido passará por perícia técnica para mapear a origem exata da droga e identificar outros integrantes do esquema", informou a corporação.

A operação foi batizada de No Way, "de jeito nenhum", em inglês, em referência à tentativa do grupo de burlar a fiscalização. A PF não divulgou o nome dos investigados nem detalhes sobre a prisão preventiva. As investigações continuam.