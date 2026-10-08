Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
OPERAÇÃO NO WAY

Traficantes que enviavam cocaína em potes de whey protein pelos Correios são alvo da polícia

A droga era camuflada e selada dentro de embalagens de suplemento alimentar (whey protein) para tentar burlar a fiscalização

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Traficantes que enviavam cocaína em potes de whey protein pelos Correios são alvo da polícia
Autor Foto: PF

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação No Way para desarticular um esquema de tráfico interestadual de drogas que utilizava o sistema postal para remessa de entorpecentes a partir de Rondônia. Durante a ação, deflagrada nesta quarta-feira (07), os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva e três de busca e apreensão em Porto Velho.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cocaína era camuflada e selada dentro de embalagens de suplemento alimentar (whey protein) para tentar burlar a fiscalização de rotina e o raio-X dos canais de distribuição. Ao todo, foram apreendidos cerca de 80 kg de cocaína, que tinham como destino final os estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco.

As investigações começaram após a PF interceptar remessas suspeitas postadas em agências dos Correios em Porto Velho. As diligências permitiram mapear toda a estrutura do grupo, que envolvia a aquisição do entorpecente na região de fronteira de Rondônia, a preparação com adulteração das embalagens de whey protein para acondicionamento hermético da droga e a logística de postagem fracionada em diferentes agências dos Correios para diluir o risco de apreensão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

"Todo o material apreendido passará por perícia técnica para mapear a origem exata da droga e identificar outros integrantes do esquema", informou a corporação.

A operação foi batizada de No Way, "de jeito nenhum", em inglês, em referência à tentativa do grupo de burlar a fiscalização. A PF não divulgou o nome dos investigados nem detalhes sobre a prisão preventiva. As investigações continuam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
cocaína CORREIOS Operação No Way Polícia Federal trafico de drogas whey protein
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV