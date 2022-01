Da Redação

Traficantes acusam policiais por desvio de 800 kg de cocaína

A Corregedoria da Polícia Civil abriu uma investigação preliminar para apurar a denúncia de desvios de drogas envolvendo policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Troca de mensagens entre traficantes, obtidas pela Band TV, mostra os criminosos comentando que os agentes teriam apreendido uma tonelada de cocaína da quadrilha, mas só apresentaram oficialmente 200 kg e desviaram o restante.

A apreensão aconteceu no último dia 28 de julho. A droga estaria escondida em um caminhão de açúcar na na Baixada Santista. Conforme as investigações, a cocaína seria enviada para a Europa em um navio, via porto de Santos, e seria vendida por R$ 200 milhões.

No dia da apreensão, três homens foram presos e levados para a sede da 6ª Delegacia de Combate às Facções Criminosas, no prédio do Deic, em São Paulo (SP). Segundo o Uol, no boletim de ocorrência, consta que foram apreendidos apenas 200 tabletes de cocaína.

No grupo criado pelos traficantes, os criminosos que não foram presos se surpreenderam e se revoltaram quando viram os policiais apresentando uma quantidade bem menor da droga. Um deles reclama do desvio: “200 kilos colocaram”. “Os cara roubou tudo. Bando de ladrão. Trocaram até as peça (tabletes)”, escreveu outro.

De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, investigadores e delegados da 6ª Delegacia foram afastados. Ao Uol, o delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, disse que a Corregedoria está fazendo uma apuração rigorosa e que, se houver culpados, eles serão punidos com todo o rigor da lei.

Com informações Isto É.