Traficante foragido é preso no Aeroporto do Galeão ao desembarcar de viagem a Dubai

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na zona norte do Rio, um homem apontado como integrante do tráfico de drogas que estava foragido da Justiça. A prisão ocorreu no momento em que o suspeito desembarcava de um voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Identificado como Thiago Américo do Livramento, conhecido como "Cocão", o investigado ostentava uma rotina de luxo no exterior durante o período em que esteve foragido. Em publicações realizadas em suas redes sociais, ele compartilhava fotos e vídeos dirigindo veículos de alto padrão, visitando pontos turísticos conhecidos do emirado e exibindo compras em lojas de grifes internacionais. A defesa de Thiago ainda não foi localizada.

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A prisão foi feita pelos policiais assim que o passageiro desembarcou no terminal carioca. Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva que vigorava contra ele, o homem foi conduzido à delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

De acordo com as investigações, iniciadas em 2025, o homem faz parte de um grupo criminoso da comunidade do São Carlos, no Centro do Rio. Ele é apontado como liderança do núcleo responsável pelo desbloqueio, fraudes bancárias e revenda de aparelhos celulares roubados e furtados na zona sul da capital.