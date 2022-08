Traficante é preso no Maracanã usando camiseta do Fluminense com apelido escrito

Marcio Dolzan (via Agência Estado)

A Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro prendeu na noite dessa quarta-feira, 17, um homem suspeito de ser um dos chefes do tráfico no Morro do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele estava no Maracanã para a partida entre Fluminense e Fortaleza, pela Copa do Brasil, e foi identificado porque usava uma camiseta do clube carioca com seu apelido escrito às costas.

continua após publicidade .

Marco Aurélio dos Santos Rocha, conhecido como Foka, estava foragido e, além de tráfico de drogas, é suspeito de envolvimento em homicídios na Baixada. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, na quarta-feira uma equipe do 39º BPM (Belford Roxo) recebeu informações do setor de Inteligência da PM de que Foka estaria assistindo ao jogo no Maracanã. Os agentes foram ao local e, com o auxílio do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE), prenderam o suspeito. Foka foi levado à 19ª DP.