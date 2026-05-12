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PIAUÍ

Traficante do PCC com nanismo é preso em ação policial

Conhecido como "Das Mulheres", ele afirmou ser a terceira vez que é detido

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 20:15:01 Editado em 12.05.2026, 20:36:56
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Traficante do PCC com nanismo é preso em ação policial
Autor Durante a abordagem, o suspeito contou ao delegado Charles Pessoa que exercia a função de "disciplina" dentro da facção - Foto: Reprodução/PCPI

Um homem de 21 anos com nanismo, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso nesta terça-feira (12) por policiais civis do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no Piauí. Conhecido como "Das Mulheres", ele afirmou ser a terceira vez que é detido.

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Durante a abordagem, o suspeito contou ao delegado Charles Pessoa que exercia a função de "disciplina" dentro da facção, cargo responsável por fiscalizar o cumprimento das regras internas do grupo. Ele também relatou ter abandonado a escola após conflitos com integrantes do Bonde dos 40. "Tentaram me matar", disse.

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Questionado sobre o que o levou ao crime, "Das Mulheres" foi direto: "Para tentar uma condição melhor."

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Ele foi preso por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.

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