Traficante do PCC com nanismo é preso em ação policial
Conhecido como "Das Mulheres", ele afirmou ser a terceira vez que é detido
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Um homem de 21 anos com nanismo, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso nesta terça-feira (12) por policiais civis do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), no Piauí. Conhecido como "Das Mulheres", ele afirmou ser a terceira vez que é detido.
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Durante a abordagem, o suspeito contou ao delegado Charles Pessoa que exercia a função de "disciplina" dentro da facção, cargo responsável por fiscalizar o cumprimento das regras internas do grupo. Ele também relatou ter abandonado a escola após conflitos com integrantes do Bonde dos 40. "Tentaram me matar", disse.
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Questionado sobre o que o levou ao crime, "Das Mulheres" foi direto: "Para tentar uma condição melhor."
Ele foi preso por tráfico de drogas e está à disposição da Justiça.