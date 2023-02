Tráfego para o litoral norte de SP está liberado para veículos leves e pesados

Sofia Patsch (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou neste sábado, 25, que o tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião, no litoral norte paulista. A viagem para a região pode ser feita tanto pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, quanto pelas rodovias dos Tamoios e Oswaldo Cruz, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055).

continua após publicidade .

As fortes chuvas durante o carnaval deixaram, conforme os números mais recentes, 59 mortos no litoral norte, onde houve deslizamentos e bloqueio de vias.

Bombeiros ainda buscam por desaparecidos e o governo do Estado recomenda evitar todo o entorno, diante do risco de novo temporal neste fim de semana.

continua após publicidade .

Apenas o trecho do km 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total.

No momento há interdição parcial nos seguintes pontos:

• Rodovia Rio-Santos (SP-055)

continua após publicidade .

- Km 155 - Erosão. Acostamento;

- Km 189 - Erosão. Acostamento (Praia da Boracéia);

- Km 066 - queda de barreira. Acostamento (Praia da Fortaleza);

continua após publicidade .

- Km 087 - queda de barreira e árvores (Praia da Cocanha); faixa reversível sentido leste;

- Km 96 - queda de barreira (Praia Massaguaçu); parcial pista leste;

continua após publicidade .

- Km 116 - queda de barreira (Praia da Cigarra); Acostamento;

- Km 136 ao 142 - queda de barreira, erosão e árvores (Praia do Guaicá e Toque Toque); Pare e Siga sentido leste;

- Km 157 ao 162 - queda de barreira (Praia de Maresias); Pare e Siga;

continua após publicidade .

- Km 164 - queda de barreira (Praia de Boiçucanga); Pare e Siga;

- Km 174 - queda de barreira (Praia Preta). Comboio;

- Km 180 - queda de árvore (Praia Preta); Acostamento;

continua após publicidade .

- Km 188 ao 189 - erosão (Praia de Boracéia); Acostamento;

- Km 203 - queda de barreira (Praia Guaratuba). Acostamento.

continua após publicidade .

• Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125)

- Km 07 - queda de barreira e árvores. (Morro da Pilôa). Faixa reversível sentido norte;

- Km 13 - queda de barreira (Horto Florestal). Faixa reversível sentido norte.

continua após publicidade .

• Rodovia Mogi Bertioga (SP-098)

- Km 87 - Erosão. Interdição parcial;

- Km 90 ao 91 - queda de barreira. Interdição parcial.

• Rodovia Engenheiro Ariovaldo de Almeida Viana (SP-61)

- Km 16 - queda de barreira (Praia do Perequê): acostamento.

Interdição total

• Mogi-Bertioga (SP-098)

A Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim.