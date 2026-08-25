Tradicional festival de touros no México termina com dois mortos e 11 feridos

A 72ª edição da Huamantlada, um tradicional festival de touros realizado na cidade de Huamantla, no México, terminou com um saldo trágico no último sábado (22), registrando duas mortes e 11 pessoas feridas. O evento, que é fortemente inspirado nas famosas festas de São Firmino em Pamplona, na Espanha, consiste em soltar os animais em ruas fechadas para que os corajosos participantes corram ao lado deles no circuito urbano. Neste ano, a organização liberou 21 touros, cada um pesando mais de 450 quilos.

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Uma das vítimas fatais foi identificada como Juan Manuel Filomeno Herrera, de 29 anos, que morreu após sofrer múltiplas perfurações pelo corpo, sendo que uma das lesões causadas pelos chifres atingiu gravemente seu pulmão esquerdo. A segunda morte confirmada pelas autoridades foi a de Luis Xolocotzi Ramírez, de 57 anos. O homem sofreu uma fratura no crânio, trauma no tórax e uma perfuração na coxa. Ele chegou a ser socorrido com vida e transportado de helicóptero para um hospital no Estado do México, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Além dos óbitos, o ataque dos animais deixou 11 feridos, dos quais nove ainda permanecem internados recebendo cuidados médicos, incluindo uma turista dos Estados Unidos. O nível de tensão desta edição ficou evidente logo no início, com o primeiro registro de ferido ocorrendo com apenas um minuto e trinta segundos após a soltura dos touros, situação que exigiu uma intensa e rápida mobilização das equipes de emergência e dos hospitais de toda a região.

O saldo trágico acendeu um alerta nas autoridades locais. Segundo a Secretaria de Saúde do estado de Tlaxcala, esta já é considerada a edição mais acidentada da festa nos últimos cinco anos. O secretário da pasta, Rigoberto Zamudio, destacou o ineditismo da situação recente, afirmando que o evento não registrava mortes há oito anos. Ele também explicou que, historicamente, a Huamantlada costuma manter uma média anual de cerca de 15 feridos sem gravidade letal, cenário que foi drasticamente alterado pela violência dos incidentes deste ano.