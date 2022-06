Trader esportivo: o profissional que investe em partidas de futebol

Da Redação

Você deve saber que a profissão de traderesportivo está em grande demanda agora, porque oferece vantagens consideráveis de natureza econômica e de trabalho.



continua após publicidade .

Na verdade, um trader esportivo é capaz de ganhar grandes quantidades de dinheiro simplesmente negociando dentro dos mercados esportivos.

As vantagens de exercer essa profissão são notáveis e vão desde poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, até a possibilidade de trabalhar 3 horas por dia para ganhar um salário.

continua após publicidade .

Se interessou? Continue lendo para saber mais sobre o trader esportivo.

O que é um trader esportivo: O Básico

Um trader esportivo é um profissional que consegue ganhar dinheiro apostando operando nos mercados esportivos da Bolsa de Apostas.

continua após publicidade .

O apostador não é um apostador ou um jogador, mas um profissional que difere de usar ferramentas profissionais para analisar partidas e diminuir o risco de cada operação.

Fundamental é o uso da gestão do dinheiro que permite dividir o capital disponível para cada negociação, a fim de minimizar o risco e fazer com que as estatísticas "funcionem" a seu favor.

A estatística é a aliada número um, mas é essencial dar tempo para expressar seus números: os números estão do nosso lado!

continua após publicidade .

O Sport Trader basicamente realiza um trabalho semelhante ao do proprietário Trader, ou seja, ele investe dinheiro em posições do mercado esportivo para obter lucros de acordo.

Neste caso específico, no entanto, o Sport Trader investe seu dinheiro através de operações e bancos nos mercados esportivos.

continua após publicidade .

O trader esportivo vive das variações do mercado esportivo e ganha lucros diários seguindo o que são estratégias particulares e análise de mercado.

Ser um Comerciante de Esportes significa analisar os mercados esportivos e apostar dinheiro neles para ter um retorno econômico.

Traders esportivos usam negociação esportiva e plataformas como a Betfair para investir seu dinheiro.

continua após publicidade .

Quanto ganha um trader esportivo?

De acordo com especialistas, é possível obter um retorno aproximado de 1 % a 5 % por jogo, que é uma média de 40 %, o que corresponde a um retorno de até R$ 20.000 por mês para um investidor muito cauteloso usando suas técnicas.

Está comprovado que os investidores são limitados por oportunidades que podem ou não ocorrer durante a competição.

continua após publicidade .

No entanto, as vendas e compras são realizadas através do site da bolsa esportiva.

Isso pode exigir certo conhecimento da pessoa envolvida. Por isso, é sempre bom começar entendendo como funciona o comércio esportivo.

continua após publicidade .

Como se tornar um negociador de esportes de sucesso

Para se tornar um trader esportivo de sucesso requer anos de trabalho no campo, uma mente de ferro e muita disciplina em lidar com momentos complexos.

Conhecer a diferença entre apostas e bancos e a utilidade de ferramentas como a Gestão de Dinheiro são conhecimentos básicos para se tornar um Sport Trader.

continua após publicidade .

Se você quer ganhar nos mercados esportivos eu convido você agora mesmo para recorrer a um profissional, caso contrário aposte pouco e apenas para se divertir.

As plataformas do mundo

Para negociar esportes é necessário abrir uma conta de jogos com uma empresa que possui e gerencia uma plataforma de troca de apostas com liquidez suficiente para poder operar especialmente durante a live.

continua após publicidade .

As plataformas mundiais são diferentes, mas a única que garante excelente liquidez em todos os principais mercados ao vivo é, sem dúvida, a Betfair, líder mundial.

As outras empresas têm liquidez muito semelhante uma à outra antes do jogo, mas não ao vivo.

continua após publicidade .

A Betfair também tem a possibilidade de fornecer uma série de softwares de negociação que permitem que você faça apostas de forma simples e automática.

Como começar a ser um trader esportivo?



A primeira coisa a fazer antes de entrar na bolsa de apostas é reunir o máximo de informações possível e ler todos os principais termos e estratégias de negociação.

continua após publicidade .

Se você já tem um entendimento básico sobre apostas esportivas ou negociação de ações, a negociação esportiva será ainda mais fácil de entender.

Outra dica é observar algumas bolsas de apostas e observar como os mercados se movem antes e durante os eventos.

Quando você se sentir pronto para tentar negociar, certifique-se de começar com pequenas apostas.

continua após publicidade .

No Clube da aposta, você terá muitas ferramentas para entender o comércio esportivo com guias gratuitos e estratégias explicadas com exemplos práticos.

Vantagens de ser tornar um trader esportivo

continua após publicidade .

As vantagens do comércio esportivo em comparação com as negociações online tradicionais são muitas e tornam-na imediatamente preferível à última.

No comércio esportivo, de fato, uma vez compreendidos os diferentes mecanismos e recursos comerciais inovadores, será possível operar facilmente em um mercado que ainda é virgem e cheio de ineficiências e, portanto, de oportunidades operacionais.

Vamos ver um rápido resumo das vantagens mais significativas e importantes da negociação esportiva que tornará mais claro por que a tendência dos traders de ações será abandonar o mercado financeiro e se tornar traders de esportes.

continua após publicidade .

As vantagens da negociação esportiva são:

· Mercado virgem e desprovido de algoritmos HFT que manipulam os mercados

· ausência de taxas de negociação em ordens executadas.

· Capital para comércio reduzido para começar.

· Disponibilidade imediata do dinheiro ganho: no prazo máximo de 15 minutos o dinheiro está na conta e pronto para ser transferido ou entregue a um cartão de débito.

· Fácil previsibilidade e legibilidade dos gráficos de mercado.

· Custo limitado para assistir a eventos esportivos ao vivo.

O trader esportivo é um apostador?

Não, apostar em eventos esportivos e ser trader esportivo não é a mesma coisa.

Apostar é, antes de tudo, um jogo e, mais especificamente, pode até ser viciante.

O apostador joga para se divertir, passar o tempo, ou com a esperança de ganhar, sem, no entanto, na maioria dos casos, aplicar uma estratégia vencedora.

Às vezes, como mencionado, o apostador também aposta porque se tornou um vicio.

O trader esportivo é, em vez disso, um verdadeiro profissional que seguiu um caminho de estudo e preparação que lhe ensinou a consultar estatísticas, como gerenciar apostas e como aproveitar ao máximo a troca de apostas.

É verdade que você pode fazer a negociação esportiva vencedora mesmo por pura diversão, mas a diferença permanece a mesma: você não pode negociar no mercado esportivo sem regras, uma estratégia e um retorno econômico.