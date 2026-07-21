Trabalhadores vão receber fatia do lucro do FGTS; veja quem tem direito

Os trabalhadores que possuíam saldo nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no final de 2025 devem receber uma parcela do lucro obtido pelo fundo no ano passado até o dia 31 de agosto. A proposta, que prevê a distribuição de R$ 13,04 bilhões entre cerca de 138,2 milhões de cotistas, será analisada pelo Conselho Curador do FGTS na próxima terça-feira, 28. O montante representa 89% do lucro total registrado pelo fundo em 2025, que foi de aproximadamente R$ 14,6 bilhões.

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Caso a medida seja aprovada, a Caixa Econômica Federal fará o depósito automaticamente nas contas vinculadas ao FGTS, sem a necessidade de o trabalhador realizar qualquer solicitação. O pagamento contemplará todos os cotistas que possuíam saldo em contas ativas ou inativas no dia 31 de dezembro de 2025. O valor a ser recebido não é fixo, variando de forma proporcional ao montante que o trabalhador tinha na conta exatamente nessa data.

Para que o cotista possa estimar o valor do crédito, basta multiplicar o saldo registrado no fim de 2025 pelo índice de 0,01868341, que é o fator definido na proposta apresentada ao Conselho Curador. A medida eleva a rentabilidade das contas do fundo para aproximadamente 6,9% no ano, garantindo um desempenho superior à inflação oficial de 2025. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) encerrou o último ano em 4,26%.

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A garantia de um rendimento real atende a uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que a remuneração do FGTS deve assegurar, no mínimo, a reposição da inflação oficial. A distribuição dos resultados financeiros do fundo aos trabalhadores consolidou-se como uma prática recorrente. A título de comparação, foram repassados R$ 12,9 bilhões aos cotistas no ano passado, relativos ao exercício anterior, enquanto a distribuição do período precedente somou R$ 15,2 bilhões.