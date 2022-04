Trabalhadores salvam cachorro que caiu em canal no Equador

Da Redação

Resgate foi feito com a ajuda de uma escavadeira

Um cachorro que estava sendo arrastado pela correnteza de um canal, no Equador, foi salvo por trabalhadores no último dia (12), de acordo com o site Milenio. O vídeo do resgate viralizou nas redes sociais.

continua após publicidade .

O grupo de trabalhadores recebeu um alerta de rádio sobre a situação do animal. Nas imagens compartilhadas, é possível ver um homem entrando no canal, com a ajuda de uma escavadeira, para resgatar o cachorro que estava sendo carregado pela água em alta velocidade.

Em entrevista a uma rádio local, o homem ressaltou que tinha apenas uma chance para resgatar o animal, que estava cansado e não tinha mais forças para se sobrepor à correnteza.

continua após publicidade .

Ele também afirmou que os colegas de trabalho organizaram uma quantia em dinheiro para levar o cachorro ao veterinário, que receitou medicamentos para uma infecção e inflamação causada pelos golpes após a queda no canal.

Assista ao vídeo do momento do resgate:

Obreros salvan a perro que era arrastrado por la corriente en una canal de aguas lluvias en el cantón Pasaje El Oro pic.twitter.com/MOzRM8WE4f — Henry Alfredo Dueñas (@ayudamehenry) April 12, 2022

Com informações: R7