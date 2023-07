Trabalhador rural morre ao virar garrafa de cachaça para vencer aposta

O caso ocorreu no último domingo

Um trabalhador rural de 42 anos aceitou um desafio e acabou morrendo por conta disso. O homem topou uma aposta em um bar, em que deveria beber uma garrafa de cachaça inteira em uma única virada em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, em Goiás. O momento em que ele consumiu toda a bebida foi gravado e circula nas redes sociais. (Assista abaixo)

Uma testemunha conversou com o G1 e deu detalhes sobre a aposta. “Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou 1 litro de pinga, mas não aguentou”, afirmou.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência no último domingo (16). Conforme a corporação, o trabalhador foi encontrado caído na calçada do bar, sem sinais vitais.

Os militares conversaram com o proprietário do estabelecimento comercial, que informou que o homem estava bebendo com os amigos desde cedo, quando saiu, se deitou na calçada e não levantou mais.

O caso foi registrado como morte natural. Por conta disso, não deve haver investigação.



