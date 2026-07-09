Trabalhador registra espera por socorro ao ficar preso em plataforma em SC







Um trabalhador de 25 anos registrou em vídeo o momento em que ficou preso em uma plataforma suspensa a cerca de 20 metros de altura, após o equipamento falhar em uma obra na rua Fernando Machado, no bairro Líder, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Nas imagens gravadas lá de cima, o jovem relata que estava pendurado e aguardava a chegada do socorro. O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar por volta das 14h12 desta terça-feira (7), depois que o sistema de freio do lado esquerdo do andaime se soltou, deixando a estrutura perigosamente inclinada.

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Apesar do risco iminente devido à instabilidade da plataforma, o operário foi mantido seguro por estar utilizando os equipamentos de proteção obrigatórios, incluindo cinto de segurança e trava-quedas. Para retirá-lo do local, os bombeiros estruturaram uma complexa operação de salvamento em altura, utilizando cabos, ancoragens e técnicas de rapel. Um resgatista acessou a estrutura de forma controlada, fixou o trabalhador às cordas de segurança e realizou a descida guiada até o solo.

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A ação de resgate durou aproximadamente duas horas. Após o procedimento, o jovem foi avaliado pela guarnição da ambulância e, por estar consciente, orientado e sem ferimentos aparentes, não precisou ser encaminhado ao hospital. O canteiro de obras foi deixado aos cuidados do responsável pela edificação, que foi orientado a submeter o equipamento de elevação a uma rigorosa avaliação técnica antes de qualquer nova utilização.





O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar - Foto: Reprodução/Redes Sociais O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar - Foto: Reprodução/Redes Sociais



