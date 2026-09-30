Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
TRAGÉDIA

Trabalhador morre soterrado por arroz após cair em silo em SC

Homem tinha 44 anos e acabou perdendo a vida enquanto trabalhava nesta quarta-feira (30)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Trabalhador morre soterrado por arroz após cair em silo em SC
Autor Foto: Reprodução/CBMSC

O trabalhador Leonel Silveira, de 44 anos, morreu após ficar soterrado por grãos de arroz dentro de um silo na manhã desta quarta-feira (30) em Turvo, no Sul de Santa Catarina. O acidente de trabalho ocorreu na Estrada Geral Ponte Alta, no bairro Linha Ponte Alta.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado por volta das 11h35. Ao chegar ao local, a equipe encontrou Leonel inconsciente dentro do silo. Para acessar o trabalhador, os bombeiros precisaram abrir duas laterais da estrutura. A medida permitiu o escoamento gradual dos grãos e reduziu o nível do arroz, possibilitando que a equipe chegasse até a vítima.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa onde ocorreu o acidente, divulgou nota de pesar pela morte de Leonel. "Neste momento de profunda dor, nossa prioridade é o acolhimento e o apoio à família, aos colegas de trabalho e a todos que conviviam com o Leonel", informou em comunicado.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV