Trabalhador morre soterrado por arroz após cair em silo em SC

Homem tinha 44 anos e acabou perdendo a vida enquanto trabalhava nesta quarta-feira (30)

O trabalhador Leonel Silveira, de 44 anos, morreu após ficar soterrado por grãos de arroz dentro de um silo na manhã desta quarta-feira (30) em Turvo, no Sul de Santa Catarina. O acidente de trabalho ocorreu na Estrada Geral Ponte Alta, no bairro Linha Ponte Alta.

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) foi acionado por volta das 11h35. Ao chegar ao local, a equipe encontrou Leonel inconsciente dentro do silo. Para acessar o trabalhador, os bombeiros precisaram abrir duas laterais da estrutura. A medida permitiu o escoamento gradual dos grãos e reduziu o nível do arroz, possibilitando que a equipe chegasse até a vítima.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa onde ocorreu o acidente, divulgou nota de pesar pela morte de Leonel. "Neste momento de profunda dor, nossa prioridade é o acolhimento e o apoio à família, aos colegas de trabalho e a todos que conviviam com o Leonel", informou em comunicado.