Da Redação

Trabalhador morre prensado em elevador de supermercado

Um funcionário de um supermercado morreu, na tarde desta terça-feira (5), após ser prensado por um elevador de cargas , em Blumenau, Santa Catarina. A vítima foi identificada como Josmar Limas, de 33 anos.

continua após publicidade .

Depois do acidente acontecer, um outro trabalhador chamou o Corpo de Bombeiros para atender à ocorrência. Porém, apenas puderam constatar a morte de Josmar. Uma empresa de manutenção de elevadores auxiliou os socorristas no resgate do corpo.

De acordo com as informações dos bombeiros, o homem manipulava uma carga de melancia, que iria do térreo para o andar superior, quando acabou sendo prensado, no depósito do estabelecimento.

continua após publicidade .

O caso está sendo investigado pela Polícia Científica.

Nota do supermercado

O comércio emitiu uma nota a respeito do caso, onde lamenta da morte do homem. Além disso, informou que “presta todo o apoio e solidariedade possível à família neste momento”. Uma sindicância interna foi instaurada para apurar o que houve. A empresa disse também estar à disposição “das autoridades competentes para esclarecer os fatos”.