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Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

Veículo conduzido pela vítima ficou completamente destruído após ser prensado sob as rodas dianteiras do caminhão-pipa

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.06.2026, 13:55:03 Editado em 21.06.2026, 14:04:18
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Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina
Autor A operação de resgate é considerada complexa pelos bombeiros, pois a caminhonete ficou prensada sob o caminhão, dificultando a retirada do corpo - Foto: Divulgação/CBMMG

Um trabalhador morreu após ser esmagado por um caminhão-pipa com capacidade para 50 mil litros de água na manhã deste domingo (21) na mina Casa de Pedra, em Congonhas (MG), na região Central do estado. A suspeita inicial é de falha no sistema de freios do veículo.

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A vítima, um técnico da mina que não teve o nome divulgado, estava sozinha em uma caminhonete. O veículo foi atingido e ficou completamente destruído após ser prensado sob as rodas dianteiras do caminhão-pipa.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 6h35. O caminhão-pipa, utilizado em operações de mineração, teria apresentado falha mecânica e avançado contra a caminhonete. O trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A operação de resgate é considerada "complexa" pelos bombeiros, pois a caminhonete ficou prensada sob o caminhão, dificultando a retirada do corpo. Equipes do Samu e da Polícia Civil permanecem na área para os trabalhos de resgate e investigação das circunstâncias do acidente.

O Sindicato Metabase Inconfidentes, que representa trabalhadores da indústria de extração de ferro e metais básicos em Congonhas, lamentou a morte e criticou as condições do veículo. "O freio de um caminhão-pipa não falha de um dia para o outro. Estamos denunciando um processo de sucateamento. O resultado, infelizmente, é esse", afirmou Rafael Duda, um dos diretores da entidade. O sindicato informou que comunicará o caso aos órgãos de controle do estado.

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