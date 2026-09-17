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Trabalhador morre e dois ficam feridos após desabamento em obra de luxo em Florianópolis (SC)

Incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (17) durante serviço de concretagem. Construtora responsável lamentou a fatalidade

Escrito por Da Redação
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Trabalhador morre e dois ficam feridos após desabamento em obra de luxo em Florianópolis (SC)
Autor Foto: Reprodução

O desabamento de uma estrutura em um empreendimento de luxo em construção deixou um trabalhador morto e outros dois feridos na manhã desta quinta-feira (17), na Praia Brava, área nobre do Norte da Ilha, em Florianópolis. O acidente ocorreu em um canteiro de obras localizado na Avenida Tom Traugott Wildi, durante a execução de um serviço de concretagem.

-LEIA MAIS: Após mau cheiro, corpo de jovem que sumiu há 15 dias é achado em chaminé no Paraná

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De acordo com o Corpo de Bombeiros e o batalhão de aviação da Polícia Militar, a vítima fatal chegou a ficar presa sob os escombros por cerca de 15 minutos. Após ser retirado do local, o homem recebeu atendimento das equipes de resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Os outros dois operários atingidos apresentavam quadro de saúde estável durante o socorro, sendo que um sofreu luxação no ombro e o outro relatava lombalgia e dores na coluna.

Em nota oficial, o grupo Hantei, construtora responsável pelo empreendimento, lamentou profundamente a morte do trabalhador e informou que está prestando toda a assistência necessária aos familiares. A empresa esclareceu que o acidente não envolveu a queda de uma laje, como havia sido informado inicialmente pelas equipes de resgate, mas sim o cedimento de um trecho do sistema de escoramento, uma estrutura provisória utilizada para sustentar o peso durante a obra. A construtora destacou ainda que o projeto e a execução estrutural da concretagem estavam a cargo de uma empresa terceirizada especializada, a Emplafer Engenharia Ltda.

A direção da Hantei ressaltou que adota todas as medidas preventivas de segurança previstas para o setor e garantiu colaboração integral com as autoridades competentes. As circunstâncias exatas do acidente já estão sendo apuradas, e o local passará por uma perícia técnica rigorosa para determinar com precisão o que motivou o colapso da estrutura de sustentação.

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