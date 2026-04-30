Trabalhador foge de javali em fazenda de SC e vídeo viraliza; veja





tnonline

Um jovem de 18 anos precisou se esconder no refeitório de uma fazenda para escapar do ataque de um javali na cidade de Ponte Alta, na Serra Catarinense. O incidente ocorreu na manhã da última terça-feira (28) e foi captado por câmeras de monitoramento da propriedade. Apesar do susto provocado pela perseguição em alta velocidade, o rapaz conseguiu se abrigar a tempo e ninguém ficou ferido. Veja o vídeo



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Nova perícia afirma que PC Siqueira foi assassinado com fio de fone; entenda



O trabalhador relatou que avistou o animal no pasto no início do expediente e decidiu filmá-lo, mantendo uma distância inicial de aproximadamente 60 metros. Assim que notou a presença do jovem, o javali partiu em sua direção. As imagens de segurança mostram o rapaz correndo rente a uma cerca para chegar ao refeitório, enquanto o animal cruza o pátio rapidamente, chegando a assustar um cachorro que estava nas proximidades. O jovem ressaltou que o javali não chegou a alcançá-lo e passou direto pela frente do alojamento.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vídeo mostra javali perseguiudo rapaz - Foto: Reprodução Vídeo mostra javali perseguiudo rapaz - Foto: Reprodução





Ele afirmou que já tinha ouvido relatos de colegas sobre a circulação desses animais na propriedade, mas destacou que foi a primeira vez que se deparou com um deles. O javali é classificado como uma espécie exótica invasora no Brasil, sendo responsável por causar prejuízos significativos em lavouras e apresentar riscos à segurança das pessoas. Devido a esse impacto ambiental e econômico, a criação da espécie é proibida por lei, mas o abate para fins de controle populacional é permitido pelo órgão ambiental em Santa Catarina.



