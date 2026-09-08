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Trabalhador é morto a facadas após pegar carne da marmita de colega

Autor usou punhal com cerca de 15 centímetros de lâmina para assassinar vítima

Escrito por Da Redação
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Trabalhador é morto a facadas após pegar carne da marmita de colega
Autor Autor usou punhal com cerca de 15 centímetros de lâmina para assassinar vítima - Foto: REPRODUÇÃO/PATOS HOJE

Um homem de 37 anos foi assassinado a facadas por um colega de alojamento, de 29 anos, na noite de domingo, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (MG). O homicídio ocorreu dentro de uma república de trabalhadores sazonais durante o jantar, logo após a vítima pegar um pedaço de carne da marmita do autor do crime e fazer uma brincadeira. A atitude gerou uma discussão que culminou no ataque.

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Inconformado com a provocação, o agressor pegou um punhal com cerca de 15 centímetros de lâmina e desferiu diversos golpes contra o colega. Diante da violência, os outros moradores que estavam no imóvel agiram para conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar. Simultaneamente, a vítima foi socorrida por alguns dos trabalhadores e levada às pressas para o pronto-socorro do Hospital Regional Antônio Dias. O homem deu entrada na unidade de saúde ainda com vida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

De acordo com o relato de testemunhas aos policiais militares, o agressor e a vítima haviam passado o domingo todo juntos, consumindo bebidas alcoólicas antes do episódio trágico. O imóvel onde o crime aconteceu abriga um total de 14 trabalhadores, mas apenas nove estavam no local no momento da briga.

O suspeito foi preso em flagrante na própria república e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, que assumiu a investigação do caso. A arma branca utilizada no homicídio foi apreendida pelos militares, e a perícia técnica compareceu à casa para realizar os levantamentos de praxe e auxiliar no inquérito.

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