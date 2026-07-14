Trabalhador de navio de cruzeiro morre ao cair no mar próximo a Cancún

O corpo foi encontrado após mais de oito horas de buscas

Um tripulante do navio de cruzeiro Regal Princess morreu após cair ao mar na manhã de segunda-feira (13) enquanto a embarcação navegava frente à costa de Cancún, no México. O corpo foi encontrado após mais de oito horas de buscas realizadas por autoridades marítimas mexicanas e pelo navio Carnival Jubilee. A identidade do tripulante não foi divulgada.

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O Regal Princess havia partido no sábado (11) de Port Everglades, em Fort Lauderdale (EUA), para um cruzeiro de sete dias pelo Caribe Ocidental, com escalas previstas em Cozumel, Belize e Roatán. A queda ocorreu quando o navio se aproximava de Cozumel. O capitão informou os passageiros pelo sistema de som e a embarcação interrompeu a viagem para iniciar as buscas.

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De acordo com o passageiro David Jimenez, em entrevista à CBS News Miami, o navio reduziu a velocidade e fez círculos na área por horas durante as buscas. "Depois de buscar intensamente por mais de oito horas, a companhia confirmou que o tripulante havia falecido", afirmou. A escala em Cozumel foi cancelada. O navio retomou o roteiro após o fim das buscas e deve atracar em Belize antes de retornar a Fort Lauderdale no sábado (18).

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Em nota, a Princess Cruises confirmou o falecimento. "Nossos mais sinceros pêsames à família e aos amigos do tripulante neste momento difícil", declarou a empresa. Serviços de apoio psicológico estão sendo oferecidos a passageiros e tripulantes.

As circunstâncias da queda ainda não foram esclarecidas e seguem sob investigação das autoridades.