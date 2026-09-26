Trabalhador de 26 anos morre após sofrer choque elétrico em Jaraguá do Sul (SC)

Um trabalhador de 26 anos, identificado como Sidnei Ademir Leite Tavares, morreu na tarde desta sexta-feira (25) após sofrer um choque elétrico no Parque Malwee, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu enquanto a vítima operava um equipamento de lava a jato nas dependências do local.

Equipes de emergência foram acionadas rapidamente para prestar socorro, mas o jovem não resistiu à gravidade da descarga elétrica e teve o óbito confirmado antes mesmo de ser encaminhado ao hospital. Após a constatação da morte, as polícias Civil e Científica foram mobilizadas para realizar os trabalhos de perícia no local e iniciar a apuração das circunstâncias do acidente.

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Em nota oficial, a administração do Parque Malwee lamentou profundamente a morte do trabalhador e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Sidnei. O comunicado também reforça que as causas do choque elétrico já estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

A fatalidade gerou forte comoção nas redes sociais, onde amigos e ex-colegas de trabalho prestaram homenagens à vítima. Em mensagens de despedida, Sidnei foi lembrado por pessoas próximas como um "menino de ouro" e um "menino do bem", deixando tristeza entre aqueles que conviveram com ele.