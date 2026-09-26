Trabalhador de 26 anos morre após sofrer choque elétrico em Jaraguá do Sul (SC)
Vítima utilizava uma lavadora de alta pressão no momento do acidente
Um trabalhador de 26 anos, identificado como Sidnei Ademir Leite Tavares, morreu na tarde desta sexta-feira (25) após sofrer um choque elétrico no Parque Malwee, em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu enquanto a vítima operava um equipamento de lava a jato nas dependências do local.
Equipes de emergência foram acionadas rapidamente para prestar socorro, mas o jovem não resistiu à gravidade da descarga elétrica e teve o óbito confirmado antes mesmo de ser encaminhado ao hospital. Após a constatação da morte, as polícias Civil e Científica foram mobilizadas para realizar os trabalhos de perícia no local e iniciar a apuração das circunstâncias do acidente.
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Em nota oficial, a administração do Parque Malwee lamentou profundamente a morte do trabalhador e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Sidnei. O comunicado também reforça que as causas do choque elétrico já estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.
A fatalidade gerou forte comoção nas redes sociais, onde amigos e ex-colegas de trabalho prestaram homenagens à vítima. Em mensagens de despedida, Sidnei foi lembrado por pessoas próximas como um "menino de ouro" e um "menino do bem", deixando tristeza entre aqueles que conviveram com ele.