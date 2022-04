Da Redação

Touro escapa e público de rodeio fica ferido em Patrocínio (MG)

Um touro escapou durante um rodeio no Parque de Exposições de Patrocínio, a 416 km de Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, pelo menos 14 pessoas ficaram feridas durante a confusão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas vítimas apresentavam escoriações e, outras com suspeita de fraturas, buscaram diretamente o posto médico instalado no evento. Um dos brigadistas também foi atingido quando tentava segurar o touro.

Ainda segundo os militares, a maioria das vítimas não ficou ferida pelo animal, mas sim na fuga durante a confusão.

