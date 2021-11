Da Redação

Touro da Bolsa de Valores é removido pela Prefeitura de SP

A escultura do “Touro de Ouro”, que ocupou a frente do prédio da bolsa de valores B3 desde o último dia 16, foi removida na noite desta terça-feira (23) no Centro de São Paulo. Veja o vídeo do momento abaixo:

A retirada foi feita após determinação da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão ligado à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) de São Paulo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o touro dourado embalado em sacos de plástico sendo levantado por um guindaste de um caminhão.

Além da ordem de remoção, os integrantes da CPPU também decidiram que a escultura não tem licença para estar no local, e que possui caráter publicitário. Por isso, a B3 receberá multa por infringir os artigos 39 e 40 da Lei Cidade Limpa, que dizem respeito às infrações e penalidades.

De acordo com a legislação, em caso de infração, os responsáveis estão sujeitos à multa de R$ 10 mil por anúncio irregular com até 4m², e acréscimo de R$ 1 mil por m² que ultrapasse essa área. O valor final da multa será definido pela Subprefeitura da Sé.