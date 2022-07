Torres pede que PF investigue vídeo com “atentado” contra Bolsonaro

Da Redação

Anderson Torres

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou, neste sábado (16/7), ter determinado que a Polícia Federal (PF) abra um inquérito para investigar um vídeo que traz a encenação de um suposto atentado contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). As imagens viralizaram nas redes sociais.

Mais cedo, o ministro já havia adiantado que estudava as medidas necessárias para investigar, inclusive, a autoria do material.

“Circulam nas redes fotos e vídeos de um suposto atentado contra a vida do presidente Bolsonaro. Produção artística??? Estamos estudando o caso para avaliar medidas cabíveis e apurar eventuais responsabilidades. As imagens são chocantes e merecem ser apuradas com cuidado”, afirmou Torres.

Veja a declaração:

Determinei encaminhamento do caso à #PF para instauração de inquérito policial, e completa apuração dos fatos. https://t.co/Ymj59E0lMo — Anderson Torres (@andersongtorres) July 16, 2022

Ministério Público



Mais cedo, a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) – que deve concorrer a uma cadeira do Senado pelo Distrito Federal – alertou o Ministério Público sobre a mesma gravação.

Pelo Twitter, a aliada do chefe do Executivo criticou a representação e questionou se caberia uma ação contra os atores responsáveis pelo ato gravado.

“Encenação ou estímulo para um atentado contra a vida do chefe de Estado brasileiro? O MP precisa investigar isso a fundo! Cenas como estas são repugnantes e não podem ser toleradas!”, escreveu a ministra.

Veja a publicação:

Encenação ou estímulo para um atentado contra a vida do Chefe de Estado brasileiro? O MP precisa investigar isso a fundo! Cenas como estas são repugnantes e não podem ser toleradas! pic.twitter.com/tt4lBljtxo — Damares Alves (@DamaresAlves) July 16, 2022

Com informações: Metrópoles

