Tornados matam 12 pessoas e ferem centenas na China

Dois tornados causaram grande tragédia na China neste sábado (15) pela madrugada. Ao menos oito pessoas morreram e quase 300 se feriram segundo as autoridades da província de Hubei, que tem Wuhan como capital.

Uma forte ventania atingiu guindastes de construção e fez ainda mais estragos danificando veículos, arrancando árvores e destelhando galpões.

Cerca de 30 mil chineses ficaram sem eletricidade em suas casas pelos postes que ficaram destruídos na cidade que teve dezenas de casa desabadas pela força do vento que chegou a 200km/h.

Em quinze dias é a segunda tempestade com ventos fortes a assolar a região. No início do mês, foram 11 mortos em outro evento climático violento nas proximidades de Xangai.

A China ainda enfrente o ano com registro de grandes tempestades de areia desde o mês de março, além das chuvas fortes acompanhadas de tempestades que destroem as cidades por onde passam e matam moradores.