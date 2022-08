Tornado de fogo é registrado por bombeiros na França

Da Redação

Incêndio florestal mobiliza bombeiros desde o início da semana

Bombeiros franceses registraram o momento em que um tornado de fogo se forma bem no meio de um incêndio florestal, no município de Gironde, no Sudoeste da França. O incêndio mobiliza mais de mil bombeiros desde o início da semana.

Em vídeo publicado pelos bombeiros nas redes sociais, é possível ver um tornado que se mistura com o fogo, criando um fenômeno perigoso. O avanço veloz das chamas impressiona.

O incêndio já destruiu cerca de 7,4 mil hectares da região, de acordo com os bombeiros. As operações para a contenção do fogo contam com ajuda internacional, com apoio de bombeiros alemães.

A região atingida pelo fogo tinha uma extensão aproximada de 40 quilômetros, segundo informações registradas até a última quinta-feira à noite. As autoridades francesas acreditam que o fogo não vai avançar mais.

VIDÉO. Une « tornade 🌪️ de feu » passe juste derrière un groupe de sapeurs-pompiers sur les #incendies en #Gironde et dans les #Landes.pic.twitter.com/MpE6AlXMIX — Feux de Forêt (@FeuxdeForet_FR) August 12, 2022

