Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
VENTOS DE 126 KM/H

Tornado danifica aeroporto de Chapecó (SC) e suspende pousos e decolagens

Cobertura metálica da entrada foi arrancada e vidraças quebraram; não há informações sobre feridos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Tornado danifica aeroporto de Chapecó (SC) e suspende pousos e decolagens
Autor Destruição em Chapecó, Santa Catarina - Foto: Reprodução/NSC TV

O Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, suspendeu pousos e decolagens por tempo indeterminado após sofrer danos durante um tornado na manhã desta quarta-feira (4). O vento arrancou parte da estrutura metálica da entrada do terminal e quebrou vidraças. Não há informações sobre feridos.

-LEIA MAIS: Maringá ainda tem 34 mil unidades sem energia após tornado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A passagem do tornado foi confirmada pela Defesa Civil estadual no início da tarde. Além dos estragos no aeroporto, houve danos em residências, interrupções no fornecimento de energia elétrica e falhas no sinal de internet.

Os registros de vento variaram conforme o ponto de medição. A estação da Defesa Civil em Chapecó marcou rajadas de 92,9 km/h, enquanto os equipamentos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram até 126 km/h.

Segundo a Defesa Civil, uma linha de instabilidade atingiu o município durante seu deslocamento do Extremo-Oeste para o Meio-Oeste catarinense. O sistema favorece a formação de tempestades e ventos intensos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Voe Xap, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que equipes técnicas realizam uma vistoria em toda a infraestrutura para avaliar os danos e viabilizar a retomada das operações. Até a divulgação do comunicado, não havia prazo para a reabertura.

A orientação é que os passageiros evitem ir ao terminal e procurem diretamente as companhias aéreas para consultar a situação dos voos e verificar remarcações.

O aeroporto atende o Oeste catarinense e também recebe passageiros do oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul. Em 2025, movimentou 648 mil embarques e desembarques.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por causa dos efeitos do temporal, a Secretaria Municipal de Educação de Chapecó também suspendeu as aulas da tarde na rede municipal nesta quarta-feira.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV