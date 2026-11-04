Tornado danifica aeroporto de Chapecó (SC) e suspende pousos e decolagens

Cobertura metálica da entrada foi arrancada e vidraças quebraram; não há informações sobre feridos

O Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, suspendeu pousos e decolagens por tempo indeterminado após sofrer danos durante um tornado na manhã desta quarta-feira (4). O vento arrancou parte da estrutura metálica da entrada do terminal e quebrou vidraças. Não há informações sobre feridos.

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A passagem do tornado foi confirmada pela Defesa Civil estadual no início da tarde. Além dos estragos no aeroporto, houve danos em residências, interrupções no fornecimento de energia elétrica e falhas no sinal de internet.

Os registros de vento variaram conforme o ponto de medição. A estação da Defesa Civil em Chapecó marcou rajadas de 92,9 km/h, enquanto os equipamentos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram até 126 km/h.

Segundo a Defesa Civil, uma linha de instabilidade atingiu o município durante seu deslocamento do Extremo-Oeste para o Meio-Oeste catarinense. O sistema favorece a formação de tempestades e ventos intensos.

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A Voe Xap, concessionária responsável pelo aeroporto, informou que equipes técnicas realizam uma vistoria em toda a infraestrutura para avaliar os danos e viabilizar a retomada das operações. Até a divulgação do comunicado, não havia prazo para a reabertura.

A orientação é que os passageiros evitem ir ao terminal e procurem diretamente as companhias aéreas para consultar a situação dos voos e verificar remarcações.

O aeroporto atende o Oeste catarinense e também recebe passageiros do oeste do Paraná e do Rio Grande do Sul. Em 2025, movimentou 648 mil embarques e desembarques.

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Por causa dos efeitos do temporal, a Secretaria Municipal de Educação de Chapecó também suspendeu as aulas da tarde na rede municipal nesta quarta-feira.