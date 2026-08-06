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Tornado atinge Rio Grande do Sul pela segunda vez em menos de 2 semanas

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um tornado atingiu o município de Pedro Osório, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 6. A informação foi confirmada pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado (CMDEC) da Defesa Civil do estado. O fenômeno ocorreu por volta das 17h15.

Segundo a Defesa Civil, o tornado atingiu a região de Matarazzo, e causou alguns destelhamentos. Ele foi gerado por uma supercélula, uma tempestade com rotação. Até o momento não há informações sobre feridos ou pessoas que tenham precisado deixar suas casas.

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O órgão emitiu um alerta para a região às 15h50, em função da aproximação da linha de tempestades, com vigência até 19h50. O alerta laranja indicava a condição para tempestade com vento e granizo, com risco alto de destelhamento. Um boletim divulgado mais cedo informava que tempestades com rajadas de vendo poderiam superar os 100 km/h.

Este é o segundo episódio do tipo registrado no estado em menos de duas semanas. Em 28 de julho, três cidades do Rio Grande do Sul foram atingidas por um tornado: Giruá, Senador Salgado Filho e Sete de Setembro. Outras regiões do Estado tiveram tempestades e grandes volumes de chuva em poucas horas, afetando 85 municípios.

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