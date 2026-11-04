Tornado atinge cidade de SC, fecha escolas, destrói parte de aeroporto e suspende voos

A passagem de um tornado provocou inúmeros estragos em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, nesta quarta-feira, 4. Aulas foram suspensas na rede estadual, o aeroporto Serafim Enoss Bertaso teve parte da estrutura danificada e suspendeu os voos.

A formação do fenômeno meteorológico foi confirmada pela Defesa Civil. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) registrou rajadas de 126,4 km/h entre 10h e 11h.

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Os avisos do instituto já indicavam que as áreas entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná estavam mais sujeitas a tempestades de forte intensidade, com acumulados significativos de chuva e ventos fortes.

Aeroporto danificado

A ventania derrubou parte da cobertura metálica na entrada do terminal do aeroporto Serafim Enoss Bertaso e estilhaçou vidros. A Voe Xap, responsável pela administração, suspendeu pousos e decolagens sem previsão de retorno.

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Segundo a concessionária, técnicos inspecionam toda a estrutura para que as operações sejam retomadas o quanto antes. Quem tem viagem marcada deve evitar ir ao aeroporto e buscar informações sobre o voo diretamente com a companhia aérea.

Segundo a prefeitura, na área urbana, os bairros Seminário e Esplanada foram os mais castigados. Foram registrados telhados arrancados, estruturas caídas sobre carros e interrupções na energia elétrica e na internet.

Em todo o Estado, mais de 200 mil imóveis ficaram sem luz, cerca de 102 mil delas apenas em Chapecó.

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Comunidades rurais do interior do município também estão sem energia. A prefeitura informou que a falta de luz prejudica o trabalho no campo, sobretudo a produção de leite, e que equipes municipais monitoram a situação enquanto liberam estradas e redes bloqueadas pelo vendaval.

Escolas fechadas

Por determinação da Secretaria Municipal de Educação, as escolas municipais não tiveram aula no período da tarde. Na rede estadual, as aulas presenciais estão suspensas em todo o território catarinense nesta quarta e na quinta-feira, 5.

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O anúncio foi feito pelo governador Jorginho Mello (PL) nas redes sociais. A Secretaria de Estado da Educação classificou a medida como preventiva considerando o risco no deslocamento e na permanência dos alunos nas escolas durante vendavais, chuva forte e outros eventos severos.