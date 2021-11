Da Redação

Fracasso em campo, vandalismo fora dele. Após o Grêmio perder de virada por 3 a 1 para o Palmeiras, a torcida tratou de aumentar o vexame na tarde deste domingo (31). Indignados, torcedores gremistas saíram de trás do setor que fica as organizadas na Arena, invadiram o gramado, quebraram equipamentos de fotógrafos e até o VAR.

continua após publicidade .

Torcida do Grêmio invade o gramado e destrói equipamentos - Vídeo por: Reprodução/Globo

O Palmeiras venceu o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, em jogo pela 29ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho fazia uma boa partida e abriu o placar com Diego Souza no início do primeiro tempo, mas outra vez voltou a sentir o peso emocional de brigar para escapar de rebaixamento e cedeu a virada em poucos minutos, ainda na primeira etapa.



continua após publicidade .

Raphael Veiga empatou de pênalti aos 45 e virou o jogo quatro minutos depois, em chute rasteiro da entrada da área. E Breno Lopes ampliou nos acréscimos do segundo tempo. É a quarta vitória seguida do time paulista, que mantém a perseguição ao líder. Já o time gaúcho, que ainda teve um gol anulado no fim do segundo tempo, segue afundado na vice-lanterna e com seu torcedor cada vez menos esperançoso de escapar da segunda divisão em 2022.

Classificação

Com a vitória, o Palmeiras chega a 52 pontos, reassume a vice-liderança e diminuiu para sete a vantagem do líder Atlético-MG, mas com um jogo a mais. Já o Grêmio segue na vice-lanterna, com 26 pontos. A distância para sair do Z-4 segue em sete pontos, mas com um jogo a menos. O Tricolor tem dois jogos a menos que a maioria dos rivais.

continua após publicidade .

Com informações: ge