Torcida do Brasil-RS expulsa homem com tatuagens nazistas

No Estádio Bento de Freitas, em partida do Brasil de Pelotas contra o Novo Hamburgo pelo Gauchão, um homem com tatuagens nazistas foi expulso pela torcida. As imagens do suposto torcedor e da reação da torcida local ganharam as redes sociais.

Nas imagens, é possível ver que o homem não identificado tinha cravado na pele a Cruz de Ferro, e os dizeres “Mein Kampf”, (“Minha Luta”, em português), em alusão ao livro do líder nazista Adolf Hitler, lançado em 1925.

A vereadora Daiane Santos (PCdoB) postou um vídeo em sua conta oficial no Twitter com a cena do homem, sem camisa, exibindo as tatuagens nazistas. Ela destacou que “o Brasil de Pelotas é um clube que foi fundado pela classe operária e negra. Parabéns para a torcida Xavante, que honrou suas raízes! Com nazista não tem conversa”.

Com nazista não tem conversa! Fora nazistas! Apologia ao nazismo é crime. pic.twitter.com/XdfE6RbWD0 — Daiana Santos (@daianasantospoa) February 14, 2022

O Brasil de Pelotas informou que o homem foi expulso das arquibancadas pela torcida xavante, que ficaram revoltados com as tatuagens. O clube não soube informar a identidade da pessoa, que após ser hostilizada acabou tendo de sair do estádio com a ajuda de seguranças do clube.

“Graças a gerações de xavantes que ao longo de 110 anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem na própria história um instrumento contra qualquer discurso ou ato de discriminação. O amor aos muitos que somos é parte da beleza do clube. É por essa consciência histórica que aqueles, que se sentem representados pelos discursos de ódio infelizmente cada vez mais comuns, são e sempre serão repelidos da Baixada. Quem diz isso não é só o clube, como instituição. É a nossa torcida, que sabe reconhecer ao longe quem não tem dignidade para se dizer Xavante”, informou o clube gaúcho em nota em suas redes sociais.

O fotógrafo da agremiação, Volmer Perez, registrou os momentos em que o homem com as tatuagens nazistas foi expulso.

Com informações da Banda B.