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Torcedores brigam com pedaços de pau, barras de ferro e fogos de artifício após jogo em SC

A briga se espalhou pelos estacionamentos de um supermercado e de um posto de combustíveis nas proximidades

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 23:01:19 Editado em 20.05.2026, 23:01:12
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Um confronto entre torcedores do Clube Atlético Metropolitano e do Blumenau Esporte Clube (BEC) foi registrado nesta quarta-feira (20) após uma partida no estádio do SESI, em Blumenau (SC). A briga se espalhou pelos estacionamentos de um supermercado e de um posto de combustíveis nas proximidades.

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Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), os envolvidos usaram barras de ferro, bastões, pedaços de madeira e socos durante o confronto. Vídeos registrados no local mostram grupos ligados a torcidas organizadas discutindo e, em seguida, iniciando as agressões. Nas imagens, um homem aparece usando um pedaço de pau para tentar agredir outro torcedor, que corre para fugir. Em outro trecho, fogos de artifício são lançados contra rivais dentro do estacionamento fechado. A situação colocou em risco pessoas que estavam nas proximidades.

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Parte dos envolvidos já está sendo identificada. Imagens de câmeras de segurança e vídeos feitos por testemunhas estão sendo analisados para ajudar na identificação dos demais participantes. Boletim de ocorrência foi registrado e um relatório será encaminhado às autoridades competentes.

A polícia destacou que, no dia 29 de abril, havia sido realizada uma reunião com representantes das torcidas organizadas com o objetivo de reduzir episódios de violência em dias de jogo. Até o momento, nenhum dos clubes se pronunciou sobre o ocorrido.

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blumenau Conflito NOTÍCIAS SC segurança torcidas organizadas violência no futebol
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