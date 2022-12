Torcedor que tatuou o nome de Messi na testa diz estar arrependido

Da Redação

A situação gerou polêmica, principalmente entre os seguidores do influenciador

O influenciador colombiano Maicol Quiñonez, também conhecido na internet como Mike Jambs, diz estar arrependido de ter feito uma tatuagem em homenagem ao jogador Messi, após a Seleção da Argentina vencer a França e conquistar o título na Copa do Mundo 2022.

Na época, o jovem publicou nas redes sociais um vídeo exibindo o momento em que fazia a tatuagem na testa. A situação gerou polêmica, principalmente entre os seguidores do influenciador. Assista no final da matéria.

Nos últimos dias, porém, Mike publicou um outro vídeo dizendo que estava totalmente arrependido da tatuagem, após ter recebido incontáveis comentários que o ridicularizavam e até o ameaçavam. “Lamento porque, em vez de me terem trazido coisas positivas, vieram milhares de coisas negativas, tanto a nível pessoal como familiar ”, disse.

Maicol afirmou que vai remover a tatuagem. Ainda na publicação, o jovem aproveitou a oportunidade e orientou os seguidores a terem cuidado com as palavras. “Cuidado com as palavras, você não sabe o dano que pode causar a alguém pelas redes sociais. Você não sabe como pode destruir a vida de alguém na internet. Vamos aprender a respeitar e amar o próximo”, escreveu o influenciador.

Vídeo por: tnonline





Fonte: Informações RicMais.

