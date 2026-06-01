Torcedor do Cruzeiro morre após cair enquanto tentava 'surfar' em ônibus na Grande BH
Segundo a Polícia Militar, o rapaz se desequilibrou ao tentar se segurar do lado de fora do veículo enquanto retornava de um jogo
Um torcedor do Cruzeiro de 20 anos morreu neste domingo (31) após cair de um ônibus em movimento na Via Expressa de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). O jovem, que havia feito aniversário no último dia 1º de maio, retornava de uma partida no estádio Mineirão quando ocorreu o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.
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De acordo com a Polícia Militar, a vítima viajava junto a integrantes da torcida organizada Máfia Azul Sudoeste. Durante o trajeto de volta, na altura do bairro Tropical, o rapaz teria tentado "surfar" do lado de fora do veículo. Nesse momento, ele se desequilibrou e sofreu a queda fatal na rodovia.
A corporação informou que o ônibus envolvido na ocorrência não faz parte de uma frota de empresa de transporte coletivo urbano. O veículo seria de propriedade de um motorista autônomo, que prestava o serviço de fretamento para o deslocamento dos torcedores. O local do acidente foi isolado para os trabalhos da perícia, e a Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias da morte.