Torcedor argentino morre sufocado com bandeira do país após acidente

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente ocorreu no domingo (18), em Bahía Blanca, na Argentina

Um torcedor argentino morreu depois de sofrer um acidente de moto e ser sufocado pela bandeira de seu país. Após o impacto, o tecido que estava amarrado em seu pescoço enroscou na roda da motocicleta. O acidente aconteceu no domingo (18), em Bahía Blanca, na Argentina.

continua após publicidade .

A vítima foi identificada como Sebastián Oscar Maciel, de 22 anos, que havia saído para comemorar a vitória da Argentina na Copa do Mundo 2022, porém, perdeu o controle da moto. A causa do acidente ainda está sendo investigada.

“Ao que parece, o homem teria morrido quando uma bandeira que trazia amarrada ao pescoço se enroscou na coroa da motocicleta, pelo que foi enforcado”, disse um porta-voz do caso.

continua após publicidade .

A investigação do caso foi realizada pela Polícia Científica da Argentina para apurar a dinâmica dos fatos e também a causa exata da morte do jovem. As informações são do portal Actualidad RT.

Com informações da ricmais

Siga o TNOnline no Google News