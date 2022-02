Da Redação

Torcedor agride criança que fez piada com o Palmeiras

Neste último sábado (12), um torcedor do Palmeiras agrediu um menino de 11 anos após a criança gritar “Palmeiras não tem Mundial” em frente a um estabelecimento comercial. O caso aconteceu no Jardim Alvorada em Campo Mourão e foi flagrado por uma câmera de segurança.

O menino brincava na rua do estabelecimento com outras crianças quando zombou do time paulista por ter perdido o título mundial. O homem, dono do estabelecimento comercial, ficou irritado com a brincadeira do menino e correu atrás do garoto.

O menino tentou se esconder atrás de uma mulher que passava perto do local, mas o agressor o alcançou e desferiu tapas enquanto agarrava a camiseta da criança agressivamente. Adultos que estavam próximos tiveram que intervir para que a agressão parasse. O menino conseguiu se soltar e fugiu correndo.

A Policia Militar foi acionada mas o suspeito fugiu do local e não foi localizado. A criança sofreu ferimentos no pescoço e nas costas e deve passar pelo exame de corpo de delito na tarde desta segunda-feira (14).

Informações da RICMAIS