Tombamento de ônibus deixa sete mortos e 13 feridos

Sete pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas após o tombamento de um ônibus na noite de sexta-feira (25), na BR-122, próximo ao município de Iraquara, na Chapada Diamantina, na Bahia. O veículo fazia o trajeto entre Fortaleza (CE) e Palmas (TO) quando o acidente ocorreu por volta das 23h, a cerca de 15 quilômetros da cidade. Os dois motoristas da empresa saíram ilesos.

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As equipes de resgate, formadas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, atuaram no local e precisaram retirar três corpos das ferragens, enquanto outros quatro foram localizados após o destombamento do coletivo, grupo que inclui dois homens, uma mulher e uma criança, cujas identidades e idades não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades.

Os feridos receberam atendimento de primeiros socorros ainda na rodovia e foram encaminhados para unidades de saúde da região, sendo doze para o Hospital Regional de Seabra e um para o Hospital Municipal Américo Chagas, em Iraquara, sem boletins atualizados sobre o estado clínico até o momento. As causas do tombamento ainda são desconhecidas e continuam sob apuração da polícia.