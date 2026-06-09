"Todos são suspeitos, inclusive eu", diz pai de criança internada com suspeita de envenenamento

A Polícia Civil começou a ouvir, nesta terça-feira (9), testemunhas e familiares no inquérito que apura a suspeita de envenenamento de um menino de 11 anos na Baixada Fluminense. Conforme familiares, o menino passou mal após comer um bolo que estaria contaminado. O pai da criança foi intimado e prestou depoimento na manhã desta terça na 64ª DP (São João de Meriti).

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“Deixar claro também, eu não estou acusando ninguém, mas quero deixar registrado: tudo e todos são suspeitos, inclusive eu como pai”, disse.



Segundo ele, o estado de saúde do menino ainda inspira cuidados, embora tenha havido uma redução no inchaço cerebral. O pai também cobrou uma apuração rigorosa do caso e ressaltou que não pretende apontar culpados antes da conclusão das investigações.

A ocorrência foi registrada pelo pai da criança, que suspeita que o filho tenha ingerido chumbinho, substância comercializada ilegalmente como raticida.

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"Peço a Deus a melhoria do meu filho. Até agora, ninguém foi ouvido, só hoje (segunda-feira) que entraram em contato comigo", afirmou o pai do menino.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Arthur está internado em estado grave no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.