Todo o Brasil registra ocupação de UTI abaixo de 80%

Nesta terça-feira (10), todos os estados brasileiros obtiveram ocupação de leitos de UTI para Covid-19 abaixo de 80% em unidades públicas. O levantamento foi feito pela CNN em parceria com às Secretarias de Saúde dos Estados.



Segundo a análise, Goiás é o estado que apresenta maior ocupação, com 78,58%. O estado que tem o número mais baixo é o Acre, com 12,86% de ocupação.

As secretarias divulgam os dados, porém, não seguem uma dinâmica uniforme. Desta forma, algumas secretarias notificam leitos exclusivos para pacientes com coronavírus na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), outras fazem o acompanhamento geral da saúde.

Sete estados brasileiros superaram a marca de 1 milhão de contaminações pela Covid-19: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Santa Catarina e o Rio de Janeiro.