TJ de São Paulo alerta para golpes de leilão, precatórios e falso advogado; veja cuidados

Nem os tribunais de Justiça escapam da ousadia dos golpistas: o nome, o logotipo e informações do site do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), assim como de advogados, bancos e outras instituições públicas, estão sendo usados por quadrilhas especializadas para a prática de crimes. O aumento nas tentativas de golpes levou o TJSP a divulgar orientações e alertas aos cidadãos para que não sejam ludibriados.

As quadrilhas agem por meio de telefonemas, mensagens por aplicativos, cartas e com a criação de sites falsos de leilões. O TJ orienta que, se a fraude já foi consumada, é importante registrar boletim de ocorrência em uma delegacia para que as autoridades policiais possam investigar o caso. Recomenda ainda que informações sobre documentos do Judiciário paulista sejam confirmadas apenas pelos telefones das unidades cartorárias disponíveis no site do TJSP.

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Os tribunais de Justiça de Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro também já divulgaram alertas contra os golpes.

Já a Polícia Civil de São Paulo orienta a população a desconfiar de contatos, mensagens, sites ou anúncios que utilizem indevidamente nomes, logotipos e marcas de instituições públicas para solicitar pagamentos ou dados pessoais. Antes de realizar qualquer transferência, é importante confirmar a autenticidade da informação diretamente nos canais oficiais da instituição envolvida e evitar cliques em links recebidos por mensagens ou redes sociais.

Em caso de suspeita ou consumação do golpe, a orientação é preservar mensagens, links, comprovantes de pagamento, número de telefone e demais evidências e registrar um Boletim de Ocorrência, que pode ser feito pela Delegacia Eletrônica ou presencialmente em uma unidade policial. "O registro contribui para a investigação e para a identificação de grupos envolvidos nesse tipo de fraude", diz a polícia.

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Veja as orientações do TJSP:

Só WhatsApp autorizado

Se recebeu uma mensagem do TJSP pelo WhatsApp, verifique se é o número oficial (11) 4802-9948, o único utilizado pelo tribunal, e ainda assim apenas para intimações de pessoas que já deram o consentimento para a utilização desse formato. Para garantir autenticidade e segurança, a conta do TJSP no aplicativo é verificada com o selo azul da Meta. E atenção: o TJ não solicita depósitos, dados pessoais nem códigos por essa via.

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Cuidado com leilões

Os falsos leilões costumam trazer prejuízos muitas vezes vultosos para as vítimas. O TJSP recomenda verificar se o leiloeiro está na lista do tribunal pelo endereço www.tjsp.jus.br/auxiliaresjustica/auxiliarjustica/consultapublica, e ainda checar se o endereço do site ao qual teve acesso corresponde exatamente ao endereço do leiloeiro, pois os criminosos podem usar uma URL muito similar. Outra dica é que, ao clicar no bem que está em leilão, os sites idôneos apresentam informações sobre o processo ao qual aquele objeto ou imóvel está relacionado. Geralmente há o número da ação, a vara e alguns documentos. De posse de tais dados, o interessado pode, ainda, entrar em contato com a unidade por e-mail para confirmar a veracidade do leilão.

Telefonemas, mensagens: fique alerta!

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O TJSP não solicita o pagamento de qualquer quantia por telefone ou WhatsApp. Processos e intimações devem sempre ser consultados diretamente no site do Tribunal. Um dos golpes aplicados por criminosos é o da falsa conciliação. Alguém que se passa por funcionário de fórum telefona e afirma que determinada empresa está com uma ação pronta para dar entrada, mas que pode ser feito um acordo. Se a vítima afirma que aceita o ajuste, a ligação é transferida para um suposto advogado, que informa opções de pagamento e envia boleto por e-mail.

Tem precatório para receber? Cuidado!

Pessoas que têm precatórios a receber são muito visadas pelos golpistas. O Tribunal de Justiça não solicita depósitos nem adiantamentos de taxas, custas processuais ou impostos para o recebimento de valores. O credor não precisa depositar nada. Não há possibilidade de adiantamento: a ordem de pagamento é cronológica e determinada pela Constituição Federal. Também não são expedidos ofícios solicitando contato telefônico. Caso perceba algo suspeito, procure seu advogado (de preferência aquele que ganhou a causa para você). Constatando a tentativa de golpe, registre ocorrência na Polícia Civil e passe todas as informações para ajudar a investigação.

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Sobre sentenças favoráveis

Os criminosos enviam falsos ofícios com informações sobre sentenças favoráveis, solicitando depósitos de custas ou outras taxas para posterior levantamento do dinheiro. As comunicações têm o logotipo do TJSP ou de outros órgãos oficiais e, até mesmo, o nome de funcionários ou magistrados que realmente trabalham nas unidades judiciárias, mas nada têm a ver com as fraudes. Em geral, constam nas correspondências supostos telefones das unidades cartorárias.

Ao ligar para os números indicados, a quadrilha atende como se realmente fosse da vara indicada - por exemplo, 5ª Vara Cível, Vara de Falências, 4º Ofício da Fazenda Pública, Vara das Execuções contra a Fazenda etc. Em geral, o fraudador atende e informa que deve ser feito pagamento para que a vítima receba o benefício. Confira sempre os telefones e e-mails corretos das varas.

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Superendividado também pode ser vítima

Golpistas se passam por agentes do Banco Central ou conciliadores para oferecer falsos acordos em nome do programa "Superendividamento", do TJSP. Fique atento: o Tribunal de Justiça de São Paulo não solicita o pagamento de qualquer quantia por telefone ou WhatsApp. Todos os comunicados oficiais são feitos exclusivamente por e-mail institucional: primeiro pelo Procon, com uma proposta de negociação; caso não haja acordo, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos (Cejuscom) também utiliza e-mail para dar continuidade ao atendimento.

Vírus em links suspeitos

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A propagação de golpes por meios eletrônicos está cada vez mais frequente, segundo o TJSP. Qualquer pessoa corre o risco de receber, por exemplo, mensagens de texto ou por aplicativos ou, ainda, e-mails com vírus, que capturam senhas e dados pessoais do computador. Uma prática comum é o chamado phishing - os criminosos usam o nome de empresas, bancos ou instituições públicas com textos que exploram a curiosidade da pessoa, para que ela clique em um link ou anexos. Quando isso ocorre, pegam os dados pessoais ou induzem a vítima a fazer um cadastro, fornecendo informações e dados bancários. Fique atento e não acesse mensagens suspeitas.

Certidões falsas com selo digital

Os golpistas estão falsificando certidão de inteiro teor de Registro Civil (nascimento e casamento) para aplicação de golpe contra a população. Entre os vários indícios de falsidade nesses documentos está o "QR Code" para consulta de validade de selo digital, que remete para uma página forjada, criada para ludibriar o cidadão. As certidões originais expedidas por unidades extrajudiciais do Estado de fato possuem um código escaneável para verificação de autenticidade e remetem para o endereço https://selodigital.tjsp.jus.br. No caso dos documentos falsos, a vítima é direcionada para uma página "clonada", idêntica à original. A pessoa precisa estar atenta e confirmar se o endereço é o oficial.

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Golpe do falso advogado

Criminosos entram em contato com as vítimas se passando por representantes de escritórios e profissionais da advocacia para solicitar dados pessoais, transferências bancárias e outras fraudes. Para coibir o golpe, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (OAB SP) disponibiliza um formulário para pessoas que já foram vítimas, além de uma cartilha com orientações gerais de combate e prevenção, destacando, sobretudo, a importância do registro de boletim de ocorrência.