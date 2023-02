Tiroteio no carnaval de Magé deixa dois mortos e fere 19 pessoas

Da Redação

Testemunhas contaram que uma confusão começou após uma discussão entre dois homens.

Um tiroteio durante uma festa de rua no carnaval de Magé, na Baixada Fluminense, deixou ao menos 2 mortos e 19 feridos. Testemunhas contaram que uma confusão começou após uma discussão entre dois homens — um miliciano e um policial civil — por ciúmes de uma mulher, que seria esposa de um deles.

Veja o vídeo:

ATENTADO: Atirador invade carnaval em Magé-RJ e dispara contra dezenas de pessoas. Quatro foliões morreram na hora, inclusive uma criança de 7 anos. Outras 16 pessoas teriam ficado feridas. Informações preliminares apontam que ele estaria atrás de um desafeto. pic.twitter.com/IfmgfQ4ee8

Os mortos são uma criança — Maria Eduarda Carvalho Martins, de 9 anos — e uma mulher, identificada como Gabriela Carvalho de Alvarenga, de 35 anos.



Um dos feridos é um homem, identificado como Paulo Vítor Barros da Silva, de 26 anos, que passa por cirurgia após ser baleado na cabeça. (veja mais abaixo quem são os feridos).

fonte: Reprodução/Arquivo Pessoal Gabriela Carvalho de Alvarenga, morto no tiroteio em Magé

"Foi uma confusão. Vi uma mulher grávida ferida, uma criança baleada na cabeça", disse Igor Matheus, testemunha.



Alexsandro, pai de Paulo Vitor, disse que o filho estava no local com os amigos e não conhecia os envolvidos na confusão.

fonte: Reprodução/Arquivo Pessoal Paulo Vitor Barros, de 26 anos, levou um tiro na cabeça e passa por uma cirurgia

"Tava próximo do local, ai dois infelizes, um atirou no outro. Pelo que disseram isso ai foi por causa de uma mulher"

Paulo Vitor está em uma cirurgia porque está com uma bala alojada na cabeça.

Veja quem são as vitimas do tiroteio em Magé

fonte: Reprodução/TV Globo Alexsandro, pai de Paulo Vítor Barros, baleado na cabeça em Magé

Sebastião, pai do Thalisson de Abreu, um dos feridos, disse que não sabe como começou o tiroteio.



"Graças a Deus o quadro dele é estável, ele está conversando, veio tranquilizando a mãe dele no caminho."

"Estou despedaçado. O que eu já botei de lágrima hoje não foi brincadeira. Eu queria estar no lugar dele lá dentro."

Outras duas crianças e duas mulheres grávidas estão entre os socorridos para o Hospital Adão Pereira Nunes. Uma mulher baleada na barriga foi levada em estado grave para o Hospital Doutor Moacyr do Carmo.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram muitas pessoas sendo socorridas na orla da Praia de Mauá. Pelo menos duas pessoas aparecem jogadas no chão, ensanguentadas e desacordadas.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e informou que a ocorrência está em andamento.

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar uma confusão envolvendo baleados em um bloco de rua na Praia de Mauá, em Magé, após duas pessoas trocarem tiros durante uma confusão (veja a nota completa mais abaixo).

A prefeitura de Magé, em nota, disse que lamenta profundamente o ocorrido durante a dispersão do Bloco das Piranhas. A prefeitura diz ainda que uma briga envolvendo um policial pode ter sido a origem do tiroteio.

A prefeitura diz que, apesar de não promover o carnaval, dava apoio aos blocos, com o efetivo de mais de 40 homens da Guarda Civil e da Ordem Pública, 120 seguranças privados e apoio do 34° BPMERJ.

A prefeitura determinou ainda a suspensão do apoio à programação do Carnaval na cidade e fez um apelo para que todos os blocos cancelem os seus desfiles.

Quem são as vítimas

A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que ao menos 13 feridos estão no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) — o chamado Hospital de Saracuruna.

São eles:

Romário Coutinho da Silva, 51 anos, tiro na mão direita;

Samires Marques, 21 anos (gestante), tiro na perna esquerda e pé direito;

Flávio Serafim da Silva Júnior, 40 anos, tiro na barriga, costas e perna esquerda;

Alaíde Stepanie de Oliveira Cunha, 25 anos, tiro na perna esquerda;

Everton Ribeiro Teixeira, 35 anos, tiro na virilha direita;

Wanderson Xavier Santana, 35 anos, tiro na perna esquerda;

Christian Mendes da Silva Maricá, 28 anos, tiro na perna esquerda;

Marcos de Souza Santos, 51 anos, tiro no abdômen;

Rodolfo Paulo de Brito Santos, 37 anos, tiro no abdômen;

Bryan Rodrigues Horta, 6 anos, tiro no pé esquerdo;

João Pedro Marques de Lima, 11 anos, tiro no pé esquerdo;

Vítor Costa da Silva, 24 anos, tiro no pé direito;

Thalisson de Abreu, de 15 anos, ferido na coxa direita;

Paulo Vítor Barros da Silva, de 26 anos, ferido na cabeça e tórax.

Monica de Pinho Ramos, 34 anos, tiro na na coxa direita e abdômen - deu entrada no Adão Pereira Nunes, mas foi transferida para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Levado para outra unidade de saúde de Magé:

João Maria de Lima, 39 anos, ferido na coxa direita.

Nota da PM

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite deste domingo (19/02), policiais militares do 34° BPM foram acionados para verificar uma confusão envolvendo baleados em um bloco de rua, na praia de Mauá, em Magé.

De acordo com as primeiras informações, cerca de 15 pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo após dois indivíduos trocarem tiros durante uma confusão. Duas delas foram a óbito. O Corpo de Bombeiros foi acioando e está no local atendendo as vítimas.

Ainda de acordo com informações preliminares, um dos envolvidos na troca de tiros seria um criminoso conhecido pelo vulgo "Bu" e teria iniciado o confronto. Ele foi baleado no tórax e deu entrada no Hospital de Saracuruna. O segundo envolvido foi ferido na perna."

Com informações: g1

