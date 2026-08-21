Tiroteio fecha a Avenida Brasil durante operação da PM no Complexo de Israel, no Rio

Uma operação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro no Complexo de Israel, na zona norte da capital fluminense, fechou um trecho da Avenida Brasil na madrugada desta sexta-feira, 21. Nas redes sociais, moradores relataram ter ouvido disparos de arma de fogo, enquanto motoristas foram flagrados dirigindo na contramão para fugir da área de bloqueio.

A PM informou que, durante a ação, equipes do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) interditaram trechos da Avenida Brasil e da Rodovia Washington Luiz como medida de segurança operacional.

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A corporação não confirmou quanto tempo durou o bloqueio, mas afirmou que as vias já foram liberadas e o fluxo de veículos, restabelecido.

Por volta das 3h50, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que a operação policial afetava o fluxo de trânsito na Avenida Brasil, com reflexos a partir do Trevo das Margaridas, no sentido centro, e da Penha, no sentido zona oeste.

Desde a madrugada desta sexta-feira, a PM realiza uma ação nas áreas da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas, que fazem parte do Complexo de Israel. A operação conta com cinco veículos blindados, além de motos, viaturas e apoio aéreo.

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Segundo a corporação, o objetivo é reforçar o policiamento e combater a atuação de grupos criminosos armados na região, com o emprego integrado de unidades especializadas.

A ação mobiliza aproximadamente 200 policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Ações com Cães (BAC), Batalhão de Transporte e Manutenção (BTM), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), Grupamento Aeromóvel (GAM), além do BPVE e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM).