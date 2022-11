Tiroteio em show de Xand Avião e Nattanzinho tem um morto e 9 feridos

Da Redação

Show do cantor Nattanzinho na cidade de Floriano, no Piauí, é interrompido por tiroteio

Um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas após um tiroteio que ocorreu na madrugada deste sábado (12), durante o show de Xand Avião e Nattanzinho em Floriano, no Piauí.

Os disparos teriam começado no banheiro da festa e depois continuaram na área onde o público acompanhava as apresentações. Ao ouvir os disparos, o público presente no evento entrou em desespero. Uma pessoa que estava no palco pedia que os portões de emergência fossem abertos. A Polícia Militar foi chamada, isolou a área e ajudou a conduzir os feridos.

Em entrevista por telefone à Record TV, um sargento da Polícia Militar informou que nove pessoas ficaram feridas e o homem identificado como Elton Josimar Carlos Moura Sousa morreu. Segundo o policial, a vítima estava com uma arma de fogo na cintura.

Pessoas que estavam no local na hora do show contaram que houve uma discussão no banheiro que acabou evoluindo para o tiroteio. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Os feridos foram encaminhados para o hospital, mas o estado de saúde deles não foi revelado.

O cantor Nattanzinho, que se apresentaria após Xand Avião, postou nas redes sociais os momentos de tensão vividos no camarim durante o tiroteio; após deixar o evento, ele contou o que teria acontecido. Ele chegou a se deitar no chão durante o tiroteio.

Vídeo:

Com informações: R7

