Crime ocorreu por volta das 3h no bairro Coral e é apurado pela Polícia Civil como tripla tentativa de homicídio

Quatro pessoas ficaram feridas em um tiroteio registrado após uma briga dentro de uma loja de conveniência em Lages, na Serra de Santa Catarina, na madrugada de domingo. Segundo a Polícia Militar, uma das vítimas foi atingida no rosto. Até as 17h desta segunda-feira (23), nenhum suspeito havia sido preso.

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O crime ocorreu por volta das 3h na Adega Dois Primos, localizada no bairro Coral. Equipes da Polícia Militar foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo e realizaram buscas pelas imediações, mas os envolvidos já haviam deixado o local e não foram encontrados.

A ocorrência foi registrada como tripla tentativa de homicídio e está sob investigação da Polícia Civil. Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança para identificar os autores dos disparos e esclarecer a dinâmica da confusão.

Em nota, a Adega Dois Primos informou que o estabelecimento dispõe de segurança privada, mas que pessoas armadas conseguiram entrar no espaço. O comércio destacou ainda que o ambiente é destinado ao lazer e à descontração e repudiou atitudes irresponsáveis que coloquem em risco a integridade de clientes, funcionários e amigos.

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